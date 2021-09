Zeugenaufruf: Alois Franz aus Regenstauf gesucht

Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Der 75-jährige Alois Franz aus Regenstauf im Landkreis Regensburg wird vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen und Überprüfungen blieben bislang erfolglos.

Alois Franz wohnt im Ortsteil Diesenbach und wurde zuletzt am Dienstagabend gesehen. Da er am Mittwochmorgen ohne Hinweise auf seinen Aufenthalt verschwunden war, wandten sich die Angehörigen an die Polizei. Der Gesuchte könnte sich auch in Amberg aufhalten, da er dort persönliche Kontakte hat. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizeiinspektion Regenstauf unter der Telefonnummer 09402/9311-0 entgegen oder jede andere Polizeidienststelle.

Herr Franz wird wie folgt beschrieben:

ca. 168 Zentimeter groß, ca. 80 Kilogramm schwer und Glatze, bekleidet ist der Gesuchte mutmaßlich mit einem hellgrünen Hemd, einer blauen Joggingjacke mit hellen Streifen sowie einer Jeans