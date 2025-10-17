Ziegler-Gruppe: Großteil der Betriebe und Arbeitsplätze gerettet

Der Insolvenzverwalter der Ziegler Gruppe, Volker Böhm von Schultze & Braun, hat eine positive Zwischenbilanz zum Investorenprozess gezogen. Von 33 operativen Geschäftsbetrieben konnten 27 an neue Investoren übergeben werden. Damit bleiben die Standorte dieser Betriebe nahezu vollständig erhalten.

„Angesichts der schwierigen Ausgangslage ist das ein großer Erfolg“, erklärte Böhm. Insgesamt konnten so rund 70 Prozent der Arbeitsplätze gerettet werden. Von den ehemals gut 2.600 Beschäftigten behalten fast 1.900 ihren Arbeitsplatz.

Zu den verkauften Unternehmen zählen auch die Sägewerke in Rumänien und Schweden, mehrere Hausbau- und Holzverarbeitungsbetriebe sowie die Dämmstofftochter naturheld, die an die Josef Rettenmaier Naturenergie Holding ging. Weitere Teile übernahm unter anderem die Rettenmeier Holding AG.

Für den Logistikbereich mit über 300 Beschäftigten fand sich kein Investor. Auch die Zehendner Keramik GmbH in Tirschenreuth mit 28 Mitarbeitern steht bislang ohne Übernehmer da und muss den Betrieb Ende Oktober einstellen.