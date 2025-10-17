Ziegler-Gruppe: Großteil der Betriebe und Arbeitsplätze gerettet

Tirschenreuth

Der Insolvenzverwalter der Ziegler Gruppe, Volker Böhm von Schultze & Braun, hat eine positive Zwischenbilanz zum Investorenprozess gezogen. Von 33 operativen Geschäftsbetrieben konnten 27 an neue Investoren übergeben werden. Damit bleiben die Standorte dieser Betriebe nahezu vollständig erhalten.

„Angesichts der schwierigen Ausgangslage ist das ein großer Erfolg“, erklärte Böhm. Insgesamt konnten so rund 70 Prozent der Arbeitsplätze gerettet werden. Von den ehemals gut 2.600 Beschäftigten behalten fast 1.900 ihren Arbeitsplatz.

Zu den verkauften Unternehmen zählen auch die Sägewerke in Rumänien und Schweden, mehrere Hausbau- und Holzverarbeitungsbetriebe sowie die Dämmstofftochter naturheld, die an die Josef Rettenmaier Naturenergie Holding ging. Weitere Teile übernahm unter anderem die Rettenmeier Holding AG.

Für den Logistikbereich mit über 300 Beschäftigten fand sich kein Investor. Auch die Zehendner Keramik GmbH in Tirschenreuth mit 28 Mitarbeitern steht bislang ohne Übernehmer da und muss den Betrieb Ende Oktober einstellen.

THEMEN: Böhm, Insolvenz, Plößberg, Tirschenreuth, Ziegler

Das könnte Sie auch interessieren

Foto: Ziegler Group
 10.12. 14:45 Ziegler: Knapper Holzvorrat macht Schwierigkeiten Rund drei Wochen nach dem Insolvenzantrag der Ziegler-Holding ist rund die …
Foto: Ziegler Group
 26.02. 15:59 Ziegler: Investorenlösung für „thermoheld“ steht Der Insolvenzverwalter der Ziegler-Gruppe aus Plößberg, Volker Böhm, hat den …
Foto: Ziegler Group
 08.01. 08:26 Ziegler: Bald könnten erste Verträge unterschrieben werden Der Insolvenzverwalter der Plößberger Ziegler-Group, Dr. Volker Böhm, hat die …
Foto: Armin Weigel/dpa
 04.12. 17:04 Ziegler-Insolvenz: Suche nach Investoren läuft Angesichts der Insolvenz beim Holzkonzern Ziegler in der Oberpfalz sollen …
Symbolfoto: Paulita, pexels.com
 22.11. 14:25 Zwei Ziegler-Tochterfirmen ebenfalls insolvent Zwei Tochtergesellschaften der Ziegler Holding aus Plößberg, die „Ziegler …
Foto: Alexander Forman
 08.04. 11:32 Ziegler: STEMA bekommt neuen Eigentümer Die STEMA Fenstersysteme GmbH hat einen neuen Eigentümer: Der …