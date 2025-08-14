Zu früh unterwegs – Polizei stoppt Schwertransporter

Ein tonnenschweres Betonteil für ein Windrad will ein Schwertransporter über die A9 nach Nordrhein-Westfalen bringen – allerdings zur falschen Zeit. Die Folge: Stau und Ermittlungen gegen die Firma.

Ein Schwertransporter hat auf der Autobahn 9 trotz Tagfahrverbots einen mehrere Hundert Meter langen Stau verursacht. Das Fahrzeug sei am Mittwochvormittag mit einem Betonteil für ein Windrad auf dem Weg nach Nordrhein-Westfalen gewesen, als Beamtinnen ihn bei Berg in Oberfranken aus dem Verkehr zogen, teilte die Polizei mit. Der Schwertransport hätte nur zwischen 22.00 und 6.00 Uhr fahren dürfen.

Die Beamtinnen entdeckten demnach noch weitere Verstöße gegen die Auflagen für den Transport. Der 54-jährige Fahrer durfte erst gut zehn Stunden später, ab 22.00 Uhr, nach Thüringen weiterfahren. Gegen die verantwortliche Firma werde jetzt ermittelt, weil sie sich womöglich mit der unerlaubten Fahrt einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollte. (dpa/lby)