Zu wenig Pause: Lkw-Fahrer 55 Stunden lang unterwegs

Die Übermüdung zeigt sich bei der Kontrolle: Immer wieder schläft der Lastwagenfahrer vor den Beamten ein. Doch nicht nur dafür muss sich der Mann verantworten.

Die Polizei hat auf der Autobahn 3 in Mittelfranken einen übermüdeten Lastwagenfahrer gestoppt, der rund 55 Stunden nahezu ohne Pause unterwegs war. Bei der Kontrolle am Donnerstagabend bei Schwaig bei Nürnberg stellte sich heraus, dass der 28 Jahre alte Fahrer nicht seine eigene Fahrerkarte im Kontrollgerät hatte. Seine eigene trug er nach Angaben der Verkehrspolizei in seinem Geldbeutel bei sich. Zudem hielt sich der Osteuropäer illegal in Deutschland auf.

Den Angaben zufolge war der 28-Jährige bis zur Kontrolle der Beamten für etwa 55 Stunden unterwegs und hatte eine maximale Ruhezeit von 4 Stunden gemacht, wie eine Überprüfung der Lenk- und Ruhezeiten ergab. Die Übermüdung zeigte sich bei der Kontrolle: Mehrfach soll der Fahrer eingeschlafen sein. Ihn und das Unternehmen erwartet nun ein Strafverfahren und eine Geldstrafe im unteren fünfstelligen Bereich. (dpa/lby)