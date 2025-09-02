Zug springt kurzzeitig aus den Gleisen

Regensburg

Auf der Bahnstrecke zwischen Passau und Obertraubling springt ein Zug kurzzeitig aus den Gleisen. Die Bundespolizei geht von einem Schienenbruch aus.

Ein Schienenbruch hat bei Riekofen im Landkreis Regensburg einen Zwischenfall auf der Bahnstrecke zwischen Passau und Obertraubling ausgelöst. Nach Angaben der Bundespolizei sprang ein Zug beim Überfahren der beschädigten Schiene kurzzeitig aus den Gleisen, fiel jedoch unmittelbar wieder zurück.

Der Zug mit 25 Reisenden an Bord wurde nach dem Vorfall im Bahnhof Mangolding abgestellt. Die Fahrgäste blieben unverletzt, eine Person musste aufgrund psychischer Beschwerden kurzzeitig vom Rettungsdienst behandelt werden. Die Reisenden setzten ihre Fahrt nach einer Evakuierung durch die Feuerwehr mit einem Ersatzzug zum Hauptbahnhof Regensburg fort.

Ein Bautrupp der Deutschen Bahn habe den Schaden beheben können. Als Ursache gilt nach aktuellem Ermittlungsstand Materialermüdung. Die Bundespolizei leitete ein Verfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Inwieweit ein Fehlverhalten vorliege, sei Gegenstand der Ermittlungen. (dpa/lby)

THEMEN: Bundespolizei, Gleis, Regensburg, Riekofen, Verkehr, Zug

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Rainer Sturm, pixelio.de
 13.06. 08:16 Regensburg: Unbekannter wirft E-Scooter auf die Gleise Ein Unbekannter hat am Mittwochvormittag einen E-Scooter vom Bahnsteig …
Foto: Christian Liebscher, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
 04.08. 12:24 Jugendlicher auf Gleisen stoppt Zug und will einsteigen Mitten im Gleis und betrunken: Ein 18-Jähriger sorgt am Regensburger …
Symbolfoto Bundespolizei
 05.10. 11:34 Betrunkener Wiesn-Besucher greift Syrer in Zug an In der Nacht auf Donnerstag gerieten in einem Zug von Regensburg nach …
Foto: Sven Hoppe/dpa
 01.09. 14:22 Bub fährt mit Elektroimpulsgerät und ohne Ticket Zug Eine Schaffnerin will einen zwölf Jahre alten Fahrgast kontrollieren – …
Foto: H.C. Wagner
 14.07. 10:20 Regensburg: Verlängerung der Hauptradroute Am Freitag ist im Kreis Regensburg die erste Verlängerung des …
Foto: Christian Liebscher, CC BY-SA 3.0, Wikimedia Commons
 16.06. 11:25 Zugstrecke zwischen Schwandorf und Regensburg gesperrt. Von Weiden nach Regensburg mit dem Zug – eigentlich kein Problem. Doch aktuell …