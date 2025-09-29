Zug überfährt Reh – Strecke in Franken kurzfristig gesperrt

Franken

Rehe, Hirsche und Wildschweine sind häufig in der Dämmerung unterwegs. Wenn die Tage im Herbst kürzer werden, steigt deswegen die Gefahr von Wildunfällen.

Wegen eines überfahrenen Rehs hat die Deutsche Bahn die Strecke zwischen Emskirchen und Siegelsdorf in Mittelfranken am Morgen kurzzeitig gesperrt. Der Lokführer stoppte den Zug nach der Kollision, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nürnberg sagte. Die von der Bahn herbeigerufene Polizei stellte jedoch schnell fest, dass es sich um ein Reh handelte.

Auf der Strecke verkehren unter anderem die Linie 6 der Nürnberger S-Bahn und der Regionalexpress Nürnberg – Würzburg. Die Bahn nahm den Betrieb auf der Strecke gegen halb sieben wieder auf, wie die DB Regio auf ihrer Webseite mitteilte. (dpa/lby)

THEMEN: Bahn, Franken, Nürnberg, Reh, Strecke, Unfall, Wild, Würzburg

Das könnte Sie auch interessieren

Carsten Rehder/dpa
 23.04. 16:01 A3 Richtung Nürnberg nach Unfall gesperrt Nach einem schweren Verkehrsunfall vor der Anschlussstelle Höchstadt-Nord ist …
Foto: Ralf Hettler/dpa
 09.04. 11:33 14-Jähriger stirbt bei Unfall auf A3 Ein Mann fährt mit seinem Sprinter auf der A3 Richtung Nürnberg. Auf dem …
Symbolfoto: Daniel Vogl/dpa
 16.10. 10:43 Sperrungen im Bahnverkehr in Franken Die Deutsche Bahn baut die Strecke zwischen Nürnberg und Bamberg weiter aus. …
Symbolbild: Daniel Karmann/dpa
 25.09. 05:31 Mann auf den Kopf geschlagen und lebensgefährlich verletzt Ein Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft eskaliert derart, dass die Polizei …
Symbolbild: Peter Kneffel/dpa
 24.09. 07:06 Bahnstrecke Hersbruck bis 2026 gesperrt Mehrere Brücken einer wichtigen Bahnverbindung von Oberfranken nach Nürnberg …
Symbolbild: Peter Kneffel/dpa
 19.09. 06:38 Bahnstrecke Pegnitz-Hersbruck gesperrt Pendler zwischen Pegnitz und Hersbruck müssen in der nächsten Zeit viel Geduld …