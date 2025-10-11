Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Franken

In der Nacht auf Freitag sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der B303 bei Marktredwitz im Kreis Wunsiedel zwei Autofahrer schwer verletzt worden.

Ein betrunkener 39-Jähriger war mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort frontal in ein entgegenkommendes Auto gekracht. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich das Fahrzeug des 39-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Am Steuer des entgegenkommenden Autos saß ein 25-Jähriger. Beide Autofahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Ob die Trunkenheit des Autofahrers den Unfall ausgelöst hat, wird derzeit ermittelt. Dazu sei ein Gutachter am Unfallort gewesen.

