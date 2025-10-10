Zwei Einbrüche in Floß

Neustadt/WN

In Floß gab es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zwei Einbrüche – vermutlich von denselben Tätern.

Unbekannte versuchten zunächst in die Mehrzweckhalle einzudringen. Während sie an den massiven Eingangstüren scheiterten, verschafften sie sich über ein bodentiefes Fenster Zutritt, entwendeten jedoch nichts. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.

In der selben Nacht wurde auch in eine Firma in der Weidener Straße eingebrochen – hier gelangten die Täter durch ein aufgehebeltes Toilettenfenster ins Gebäude, machten aber ebenfalls keine Beute. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei Neustadt an der Waldnaab bittet um Hinweise.

