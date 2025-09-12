Zwei gesuchte Straftäter bei Grenzkontrollen festgenommen

Neustadt/WN

An der Grenze zwischen Tschechien und Deutschland kontrollieren Beamte Reisebusse. Dabei finden sie zwei gesuchte Straftäter.

Bei Grenzkontrollen auf der Autobahn 6 bei Waidhaus (Neustadt an der Waldnaab) haben Beamte zwei gesuchte Männer festgenommen. Die beiden saßen am Donnerstag als Passagiere in Fernreisebussen, die aus Tschechien nach Deutschland fuhren, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Ein 27 Jahre alter Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit war demnach wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Nach seiner Ausreise war die Strafe zunächst ausgesetzt worden – bei seiner Rückkehr wurde die Vollstreckung aber nachgeholt. Er muss nun noch 305 Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Kurz darauf kontrollierten die Beamten einen 33 Jahre alten Mann polnischer Staatsangehörigkeit, der ebenfalls in einem Reisebus saß. Er war wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung zu elf Monaten Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde er wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung gesucht. Auch er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (dpa/lby)

THEMEN: Deutschland, Einreise, Festnahme, Grenze, Kontrolle, Reisebus, Straftäter

Das könnte Sie auch interessieren

Symbolfoto: Malin Wunderlich/dpa
 12.08. 15:41 Polizei stellt sieben Kilogramm Kokain bei Waidhaus sicher Bei einer Fahrzeugkontrolle nahe der deutsch-tschechischen Grenze entdecken …
Foto: Michael Kappeler/dpa
 07.08. 08:17 Dobrindt will Grenzkontrollen aufrechterhalten Die schwarz-rote Bundesregierung hatte mit Amtsantritt die Kontrolle an …
Symbolfoto: Asphotograpy, pexels.com
 17.07. 16:00 Waidhaus: Schmuck in Chipstüte versteckt Grenzpolizisten haben am Mittwoch bei einer Kontrolle bei Waidhaus im …
Foto: Bundespolizei
 07.01. 13:00 Bundespolizei stellt verbotene Waffen sicher Messer, Bajonette, Elektroschocker: Bei Kontrollen nahe der tschechischen …
Foto: Bundespolizei
 21.10. 15:53 Hundewelpen nach Bayern transportiert In der Oberpfalz kontrollieren Polizisten jeweils einen Transporter. In beiden …
Tim Reckmann / pixelio.de
 12.09. 08:02 Bad Kötzting: Mietwagen geklaut und entdeckt Dank eines Hinweises und schnellen Eingreifens einer Polizeistreife konnte am …