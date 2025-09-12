Zwei gesuchte Straftäter bei Grenzkontrollen festgenommen

An der Grenze zwischen Tschechien und Deutschland kontrollieren Beamte Reisebusse. Dabei finden sie zwei gesuchte Straftäter.

Bei Grenzkontrollen auf der Autobahn 6 bei Waidhaus (Neustadt an der Waldnaab) haben Beamte zwei gesuchte Männer festgenommen. Die beiden saßen am Donnerstag als Passagiere in Fernreisebussen, die aus Tschechien nach Deutschland fuhren, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte.

Ein 27 Jahre alter Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit war demnach wegen gefährlicher Körperverletzung zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Nach seiner Ausreise war die Strafe zunächst ausgesetzt worden – bei seiner Rückkehr wurde die Vollstreckung aber nachgeholt. Er muss nun noch 305 Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Kurz darauf kontrollierten die Beamten einen 33 Jahre alten Mann polnischer Staatsangehörigkeit, der ebenfalls in einem Reisebus saß. Er war wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung zu elf Monaten Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde er wegen Diebstahls und gefährlicher Körperverletzung gesucht. Auch er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (dpa/lby)