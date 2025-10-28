Zwei Männer sterben bei Frontalzusammenstoß

Neumarkt

Nahe Breitenbrunn stoßen zwei Autos frontal zusammen. Ein 59- und ein 34-Jähriger kamen dabei ums Leben. Ein Gutachter soll nun die Unfallursache klären.

Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß im Landkreis Neumarkt ums Leben gekommen. Die 59 und 34 Jahre alten Männer seien in einer leichten Kurve zwischen Breitenbrunn und Dietfurt kollidiert, teilte die Polizei mit. Beide starben den Angaben nach noch an der Unfallstelle. Sie befanden sich demnach jeweils allein in ihren Autos.

Zur Klärung der genauen Unfallursache sei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen worden. Der Grund für den Unfall war zunächst unklar. Die Ermittlungen dauern an. (dpa/lby)

THEMEN: Breitenbrunn, Dietfurt, Neumarkt, Polizei, Unfall

