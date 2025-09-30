Zwei Schüler bei Busunfall in Weiden leicht verletzt

Am Montagmittag (29.09.2025) kam es gegen 13.25 Uhr an der Bushaltestelle des Kepler Gymnasiums in Weiden zu einem Unfall zwischen zwei Schulbussen.

© Foto: TC

Ein Bus wollte gerade von der Haltestelle losfahren, als ein weiterer Schulbus aus bislang ungeklärter Ursache von hinten auffuhr. Durch den Aufprall zerbrach die Heckscheibe des vorderen Busses. Zwei Schüler erlitten dabei leichte Schnittverletzungen durch Glassplitter. Sie wurden ins Klinikum Weiden gebracht.

In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils rund 30 Schüler. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.