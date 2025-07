Zwei Schwimmer lösen Großeinsatz der Rettungskräfte aus

Zwei Schwimmer haben am Samstagabend die Gefahren der Donau unterschätzt. Zeugen meldeten der Polizei, dass zwei Personen im Bereich der Eisernen Brücke flussabwärts treiben würden und sich vermutlich in einer hilflosen Lage befinden. Daraufhin wurde die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei, sowie Wasserwacht und DLRG alarmiert.

Die beiden Jugendlichen konnten kurz danach die Donau selbstständig verlassen und der Großeinsatz wurde abgeblasen. Die jungen Männer im Alter von 16 und 17 Jahren gaben an, nur beim Schwimmen gewesen zu sein. Die Polizei rät Schwimmern, sich am besten nur in Ufernähe oder an extra ausgewiesenen Badestellen aufzuhalten.