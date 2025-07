Zwei schwere Zweirad-Unfälle haben am Donnerstag bei Neumarkt die Rettungskräfte beschäftigt.

In Berg stürzte ein 8-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf einer Schotterstraße – der Lenker bohrte sich in seinen Oberschenkel. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik.

In Ischhofen verunglückte ein 61-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad und stürzte einen Abhang hinunter. Er musste durch die Bergwacht gerettet werden und kam in ein Klinikum.