Zweimal konnte in Nagel Brand verhindert werden

Gleich zweimal konnte am Freitag in Nagel im Kreis Wunsiedel ein Brand verhindert werden. Am frühen Nachmittag fingen am Luchsbühl unter einem derzeit ungenutzten Wohnwagen mehrere große Akkus einer Photovoltaikanlage an zu schmoren.

Der Besitzer bemerkte den Rauch und alarmierte sofort die Feuerwehr. Diese trennten die Batterien von den Solarpanelen und verhinderten damit den Brand. In der Nacht drohte das Johannisfeuer des Fichtelgebirgsvereins bei der Arche aufgrund unerwarteter Windverhältnisse außer Kontrolle zu geraten. Die Verantwortlichen informierten umgehend die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte konnten auch hier den Brand eindämmen.