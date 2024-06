Zweiter Tag des Steinmeier-Besuches in der Oberpfalz

Der Bundespräsident ist zu Gast in Weiden und nimmt an einer Diskussionsrunde mit Bürgerinnen und Bürgern zu kontroversen Themen teil.

Es ist der zweite Tag des Besuches von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Weiden. Erneut führt er ganz offiziell seine Amtsgeschäfte aus der Stadt in der Oberpfalz und sucht dort das Gespräch mit Bürgerinnen und Bürgern.

Bei einer Diskussionsrunde unter dem Motto „Kaffeetafel kontrovers“ will er über drei Themen sprechen, die polarisieren: Waffenlieferungen an die Ukraine, Windenergie sowie getrenntgeschlechtlicher Schulunterricht. Darüber hinaus will er sich mit Erzieherinnen und Erziehern unter anderem über frühkindliche Bildung und Integration austauschen.

Das Staatsoberhaupt ist am Dienstag in Weiden eingetroffen und will dort bis Donnerstag bleiben. Der Aufenthalt findet im Rahmen des Projektes „Ortszeit Deutschland“ statt, Weiden ist die erste Station in Bayern. Steinmeier will den Angaben nach erfahren, wie sich nationale Themen konkret in Städten und Regionen auswirken. (dpa/lby)