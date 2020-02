26-Jähriger aus Regensburg vermisst

Der 26-jährige Stefan Dering aus Regensburg wird seit Sonntag vermisst.

Er hat am Sonntagabend seine Wohnung verlassen – angeblich um wandern zu gehen. Er hat kein Handy mitgenommen und ist zu Fuß unterwegs. Nachdem er am Mittwoch noch nicht zurückgekehrt war, hat die Familie die Polizei verständigt. Die bittet jetzt um Mithilfe aus der Bevölkerung. Stefan Dering ist ca. 1,80m groß und schlank. Er trug zuletzt eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und schwarze Nike-Schuhe mit weißer Sohle. Außerdem trägt er eine dunkelgraue Mütze und einen Drei-Tage-Bart. Am Hals hat er ein Kreuz Tattoo.

Wegen einer möglichen Erkrankung kann er sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden.

Hinweise zu seinem Aufenthalt bitte an die Polizei.