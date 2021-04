1,5 Millionen zusätzliche Bäume gepflanzt

Gute Nachrichten von den Bayerischen Staatsforsten. 1,5 Millionen zusätzliche Bäume wurden in den vergangenen Monaten für das Klimawald-Programm der Staatsregierung gepflanzt, teilte das Unternehmen am Freitag in Regensburg mit.

Vor allem Eichen, Tannen und Buchen wurden gesät und gepflanzt, mit dem Ziel die bayerischen Wälder zu stabilen Mischwäldern umzubauen. Bis zum Frühjahr 2022 sollen weitere 1,2 Millionen Bäume hinzukommen. Vor allem seltene Arten wie zum Beispiel Kirsche, Esskastanie, Feldahorn, sowie Sommer- und Winterlinde sollen dann gesetzt werden.