19-jähriger Motorradfahrer verunglückt tödlich

Ein Motorradfahrer ist in Oberfranken unterwegs. In einer Kurve verliert der junge Mann die Kontrolle über sein Zweirad – mit fatalen Folgen.

Ein 19-Jähriger ist in Oberfranken am Sonntagnachmittag mit seinem Motorrad gegen ein Verkehrsschild geprallt und gestorben. Der junge Mann war auf der Staatsstraße 2191 von Waischenfeld in Richtung Nankendorf (Landkreis Bayreuth) unterwegs, als er in einer Kurve von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Kollision mit dem Verkehrsschild am Straßenrand wurde er so schwer verletzt, dass er trotz sofortiger Reanimationsversuche durch einen alarmierten Notarzt noch an der Unfallstelle starb. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut Polizei an. (dpa/lby)