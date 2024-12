Deutsche Oscar-Hoffnung «Die Saat des heiligen Feigenbaums»

Zum dritten Mal schickt sich Sonic, der schnelle Igel, an, die Erde zu retten. …

Kunterbuntes Gaming-Abenteuer: «Sonic The Hedgehog 3» Zum dritten Mal schickt sich Sonic, der schnelle Igel, an, die Erde zu retten. …

Kunterbuntes Gaming-Abenteuer: «Sonic The Hedgehog 3» Zum dritten Mal schickt sich Sonic, der schnelle Igel, an, die Erde zu retten. …

Hugh Grant ist vor allem durch seine Auftritte in romantischen Komödien …

«Heretic» – Hugh Grant wird zum charmanten Bösewicht Hugh Grant ist vor allem durch seine Auftritte in romantischen Komödien …

«Heretic» – Hugh Grant wird zum charmanten Bösewicht Hugh Grant ist vor allem durch seine Auftritte in romantischen Komödien …

Rapid Eye Movies/dpa