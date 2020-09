Vermisster 22-Jähriger tot gefunden

Ein als vermisst gemeldeter 22-Jähriger ist am Abend in Weiden tot aufgefunden worden. Die Polizei hatte umfangreiche Suchmaßnahmen veranlasst, nachdem der Mann am Samstagnachmittag als vermisst gemeldet worden war.

Erste Befragungen der Polizei ergaben, dass der 22-Jährige möglicherweise in den Flutkanal gefallen sein könnte. Nach 20 Uhr wurde von Tauchern im Flutkanal eine Person gefunden, die nur noch tot geborgen werden konnte. Es handelte sich dabei um den vermissten jungen Mann aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach. Die Kripo Weiden hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.