335.000 Euro aus dem Arbeitsmarktfonds für die Oberpfalz

Die Oberpfalz erhält rund 335.000 Euro aus dem Arbeitsmarktfonds. Frauen und Jugendliche und junge Erwachsene, die es schwer haben, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden, werden hiermit gezielt unterstützt und zwar durch besondere Projekte.

Neu gefördert wird z.B. für ein Jahr das Projekt „get2work“ der Volkshochschule im Landkreis Cham. Und in der Region Weiden wird u.a. das etablierte Projekt „READI – Neustart für Frauen“ der vhs Weiden-Neustadt für ein Jahr verlängert. In den letzten zehn Jahren sind in der Oberpfalz 20 innovative Projekte mit einem Fördervolumen von rund 3,2 Millionen Euro gestartet.