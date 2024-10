«Alter Weißer Mann» – Kampf gegen das Klischee

Derzeit wird viel über den sogenannten alten, weißen Mann diskutiert.

Eine Kinokomödie wagt sich nun an dieses Phänomen. «Tatort»-Star Jan Josef Liefers spielt darin einen Familienvater, der alles daran setzt, um diesem Klischee nicht mehr länger zu entsprechen. Doch das ist nicht leicht. Egal, was er versucht, überall lauern politische Unkorrektheiten, Stereotype und Fallstricke, im Job ebenso wie in der Familie oder im banalen Alltag.

Simon Verhoeven («Girl You Know It's True») hat «Alter Weißer Mann» inszeniert, als amüsante Gesellschaftssatire mit einem prominenten Ensemble wie Nadja Uhl, Friedrich von Thun, Elyas M'Barek, Meltem Kaptan oder Denise M'Baye. Um überkorrektes Verhalten geht es dabei ebenso wie um bockiges Beharren im Sinne von «man wird doch wohl noch sagen dürfen». (dpa)