Amberg: Autofahrer mit Axt bedroht

Ein 66-jähriger Mann ist am Samstagmittag in der Merianstraße in Amberg von …

66-Jähriger von Radfahrer angegriffen Ein 66-jähriger Mann ist am Samstagmittag in der Merianstraße in Amberg von …

66-Jähriger von Radfahrer angegriffen Ein 66-jähriger Mann ist am Samstagmittag in der Merianstraße in Amberg von …

Bei einem Verkehrsunfall am Ostersonntag in Amberg ist ein Rollerfahrer …

Rollerfahrer angefahren und verletzt zurückgelassen Bei einem Verkehrsunfall am Ostersonntag in Amberg ist ein Rollerfahrer …

Rollerfahrer angefahren und verletzt zurückgelassen Bei einem Verkehrsunfall am Ostersonntag in Amberg ist ein Rollerfahrer …

Aufgrund der angespannten Hochwasserlage an der Vils wurde am Heiligabend in …

Hochwassersteg in Amberg errichtet Aufgrund der angespannten Hochwasserlage an der Vils wurde am Heiligabend in …

Hochwassersteg in Amberg errichtet Aufgrund der angespannten Hochwasserlage an der Vils wurde am Heiligabend in …

Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de