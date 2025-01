Amberg – Grüngutcontainer bleiben an ihren Standorten

Auch dieses Jahr wurde in Amberg wieder gebaggert, was das Zeug hält. Das …

10.000 Euro Spenden beim diesjährigen OBM-Benefizbaggern Auch dieses Jahr wurde in Amberg wieder gebaggert, was das Zeug hält. Das …

10.000 Euro Spenden beim diesjährigen OBM-Benefizbaggern Auch dieses Jahr wurde in Amberg wieder gebaggert, was das Zeug hält. Das …

Geschenk erinnert an Weltrekord © Foto: Thomas Graml Eine überdimensionale …

Geschenk erinnert an Weltrekord © Foto: Thomas Graml Eine überdimensionale …

Die Evangelische Landeskirche in Bayern will ihren Transformationsprozess …

Landessynode beschließt Haushalt und Frauenquote Die Evangelische Landeskirche in Bayern will ihren Transformationsprozess …

Landessynode beschließt Haushalt und Frauenquote Die Evangelische Landeskirche in Bayern will ihren Transformationsprozess …

Foto: Armin Weigel/dpa