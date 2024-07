Amberg: Mann schlägt mit Stange auf Türe ein

Am Freitagabend wurde der Polizei in Amberg gemeldet, dass eine männliche Person mit einer Eisenstange gegen die Hauseingangstüre eines Wohnhauses in der Dreifaltigkeitsstraße schlug.

Vor Ort fanden die Beamten die eingeschlagene Außenscheibe der Doppelverglasung und die besagte Eisenstange. Ein 37-jähriger Amberger konnte im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Der stark alkoholisierte Tatverdächtige zeigte sich äußerst aggressiv und uneinsichtig.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen und in der Haftzelle der Polizei Amberg ausgenüchtert. Der Schaden an der Eingangstüre wird auf 1000 Euro geschätzt. Der 37-jährige wird wegen Sachbeschädigung angezeigt.