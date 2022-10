Amberg sammelt Impulse für eine schönere Altstadt

In der Stadt Amberg läuft derzeit eine Befragung zum Mobilitätsverhalten. …

Umfrage zur Mobilität in Amberg läuft In der Stadt Amberg läuft derzeit eine Befragung zum Mobilitätsverhalten. …

Umfrage zur Mobilität in Amberg läuft In der Stadt Amberg läuft derzeit eine Befragung zum Mobilitätsverhalten. …

Wer durch die Rathaus- und die Georgenstraße in Amberg läuft, dessen Blick …

Bunte Banner in der Amberger Fußgängerzone Wer durch die Rathaus- und die Georgenstraße in Amberg läuft, dessen Blick …

Bunte Banner in der Amberger Fußgängerzone Wer durch die Rathaus- und die Georgenstraße in Amberg läuft, dessen Blick …

Am Sonntag soll der Streit um die Bergwirtschaft in Amberg endlich beigelegt …

Bürgerentscheid um Amberger Bergwirtschaft Am Sonntag soll der Streit um die Bergwirtschaft in Amberg endlich beigelegt …

Bürgerentscheid um Amberger Bergwirtschaft Am Sonntag soll der Streit um die Bergwirtschaft in Amberg endlich beigelegt …

Foto: Polizei Amberg