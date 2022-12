Gerade gekauft und schon kaputtgefahren. So viel Pech hatte ein 19-Jähriger …

Auto bei Spritztour schwer beschädigt Gerade gekauft und schon kaputtgefahren. So viel Pech hatte ein 19-Jähriger …

Auto bei Spritztour schwer beschädigt Gerade gekauft und schon kaputtgefahren. So viel Pech hatte ein 19-Jähriger …

Glatte Straßen haben den Amberger Polizeien viel Arbeit beschert. Am Mittwoch …

Amberg: Einige Unfälle auf glatten Straßen Glatte Straßen haben den Amberger Polizeien viel Arbeit beschert. Am Mittwoch …

Amberg: Einige Unfälle auf glatten Straßen Glatte Straßen haben den Amberger Polizeien viel Arbeit beschert. Am Mittwoch …

Die Energiepreispauschale für ärmere Mitbürger spenden. Dazu rufen in Amberg …

Energiepreispauschale für ärmere Mitbürger spenden Die Energiepreispauschale für ärmere Mitbürger spenden. Dazu rufen in Amberg …

Energiepreispauschale für ärmere Mitbürger spenden Die Energiepreispauschale für ärmere Mitbürger spenden. Dazu rufen in Amberg …

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa