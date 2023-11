Amberg-Sulzbach: Wieder Grundschüler angesprochen

Am Montag hat ein Unbekannter mehrere Grundschüler auf dem Weg zur Pestalozzischule in Sulzbach-Rosenberg angesprochen und versucht, sie mit Süßigkeiten in sein Auto zu locken.

Die Schüler, die bereits durch die Vorfälle in Amberg und Kümmersbruck sensibilisiert waren, vertrauten sich in der Schule den Lehrern an. Laut Angaben eines Schülers wurde er sogar an der Jacke gepackt und versucht, in einen schwarzen Opel zu ziehen. Andere Schüler berichteten, dass sie am Pausenhof über den Zaun von einem Mann angesprochen wurden. Die Schulleitung informierte sofort die Polizei.