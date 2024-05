Eine ekelhafte Bescherung hat ein Unbekannter am frühen Sonntagmorgen in Amberg hinterlassen.

Der Täter klingelte an der Haustür eines Anwesens in der Reingardis-Hauser-Straße und zündete einen illegalen Böller in einer Tüte, in der sich Exkremente befanden. Die verteilten sich dann an der Hauswand und im Eingangsbereich.

Die Polizeiinspektion Amberg ermittelt und bittet um Hinweise.