Amberger Bunt beantragt „Klaus-Peter-Beer-Steg“

Die Bürgerinitiative „Amberger Bunt“ hat die Benennung eines „Klaus-Peter-Beer-Steges“ beantragt. Der Antrag soll aller Voraussicht nach im Oktober im Stadtrat behandelt werden.

Die Initi möchte mit der Namensgebung ein deutliches Zeichen gegen Homophobie und für das Erinnern an Klaus-Peter Beer setzen. Klaus-Peter Beer wurde 1995 Opfer eines grausamen Verbrechens rechtsextremistischer Täter. Er wurde im Englischen Garten in der Nähe des Steges, wegen seiner Homosexualität brutal geschlagen, misshandelt und anschließend in die Vils geworfen. Dort verstarb er. Bis heute gibt es keinen offiziellen Ort des Gedenkens und des Mahnens an diese Tat und ihre Hintergründe.