Amberger Kinder helfen! e.V. verschenkt 5000 Masken

Der Verein Amberger Kinder helfen! e.V. und die Stadt Amberg verschenken 5000 Mund-Nasen-Schutzmasken. Diese gibt es morgen (Samstag, 25.04.) am Amberger Marktplatz zwischen 14 Uhr und 17 Uhr. Der Verein ist in erster Linie zur Förderung des sozialen Engagements von Kindern da. Aber auch die Unterstützung von Kindern und hilfsbedürftigen Menschen durch einzelne Projekte mit einem örtlichen Schwerpunkt im Bereich der Stadt Amberg und des Landkreises Amberg-Sulzbach ist Ihnen wichtig. Deshalb ist es Ihnen besonders wichtig in der aktuellen Zeit für die Amberger da zu sein.