Amberger Skater-Anlage erweitert und jetzt eröffnet

Symbolfoto: Pixabay, pexels.com

Einbrecher zahlen mit geklauten Euros Diebe machten am Freitag in einem Einfamilienhaus in Amberg fette Beute. Sie …

Symbolfoto: Cottonbro Studio, pexels.com

Bluetooth-Kopfhörer überführen Seriendieb Fast drei Wochen hielt er die Amberger Polizei in Atem. Er öffnete und klaute …

Symbolfoto: Petra Bork, pixelio.de

66-Jähriger von Radfahrer angegriffen Ein 66-jähriger Mann ist am Samstagmittag in der Merianstraße in Amberg von …

Symbolfoto: Timo Klostermeier, pixelio.de

Kurios: Einbrecher kackt in Kohlebeutel Zu einem nicht alltäglichen Einbruch in eine Gartenlaube kam es am Dienstag …

Foto: Marcus Führer/dpa

Kinder spielen im Gleisbett in Amberg Drei Kinder haben an einem Bahnhof in der Oberpfalz im Gleisbett gespielt. Sie …

Foto: Dietmar Denger