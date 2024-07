Bald heißt es Schranken weg in Ambergs Parkhäusern. Insgesamt werden dort fünf Parkflächen digitalisiert, darunter die vier Tiefgaragen.

Das System funktioniert ohne Schranken und Tickets. Stattdessen wird die Parkdauer automatisch durch Kennzeichenerkennung an der Ein- und Ausfahrt berechnet. Bezahlt werden kann dann entweder an den Kassenautomaten, per Parking App oder online bis 24 Stunden nach dem Parken. Das System wird wohl schon Ende Juli eingeführt.