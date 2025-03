Ein Autofahrer ist am Montagmorgen am Steuer eingeschlafen und auf der Kreisstraße bei Ammersricht frontal gegen einen Baum gestoßen.

Der 33-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Schulterverletzungen und einen Beinbruch. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 €.