Analyse: Klimawandel machte Hochwasser wahrscheinlicher

Mindestens 18 Tote nach Unwettern in Lateinamerika Heftige Regenfälle verursachen Erdrutsche in Mittel- und Südamerika. 18 …

Mindestens 18 Tote nach Unwettern in Lateinamerika Heftige Regenfälle verursachen Erdrutsche in Mittel- und Südamerika. 18 …

Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa