Arbeitslosigkeit in Bayern saisonbedingt gesunken

Die Arbeitslosigkeit in Bayern hat im Oktober saisonbedingt abgenommen. Im Vergleich zum Vormonat ging die Zahl der Arbeitslosen um 9121 auf 251 867 zurück, wie die Regionaldirektion Bayern der Arbeitsagentur am Donnerstag in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote nahm im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 3,3 Prozent ab.

Der Rückgang der Arbeitslosigkeit geht nach Angaben der Regionaldirektion vor allem auf den Beginn des Ausbildungs- und Studienjahres zurück, weshalb insbesondere jüngere Menschen profitierten. Im Vergleich zu vorigen Jahren fiel der Rückgang demnach aber deutlich geringer aus. Im Oktober lag die Zahl der Arbeitslosen um 9431 höher als noch vor einem Jahr zu dieser Zeit. Die Arbeitslosenquote hatte im Vorjahr bei 3,1 Prozent gelegen. (dpa/lby)