Am Samstagnachmittag (13.04.) ritt ein 46-jähriger Mann mit seiner Tochter in einem Waldstück in der Nähe von Arrach im Kreis Cham aus.

Als eine weitere Reiterin mit ihrem Pferd entgegenkam, scheute das Pferd des Vaters plötzlich, woraufhin er vom Pferd fiel. Das Tier stürzte ebenfalls und fiel auf den Mann, der dabei schwere Verletzungen erlitt. Er musste mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.