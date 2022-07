Arzberg: Schüler retten Seniorin das Leben

Fünf Kinder haben am Freitag in Arzberg in Oberfranken einer Frau das Leben gerettet.

Ein 11-jähriger Junge fand die Frau im „G’Steinigt“, zitternd, im tiefen Abhang liegend. Er fuhr nach Hause und setzte mit der Mutter einen Notruf ab. Da der exakte Ort nicht ganz klar war, schickte die Mutter den Jungen, seinen 12-jährigen Bruder und dessen Freunde erneut zur Unfallstelle. Dort markierten sie die Stelle und wiesen die anfahrenden Rettungskräfte ein.

Dieses vorbildliche Verhalten war nach Einschätzung der Einsatzkräfte für die Seniorin lebensrettend.