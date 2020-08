AS: Große Plakatkampagne wirbt um hessische Urlauber

Aktivurlaub boomt in Corona-Zeiten. Das kann man auch im Amberg-Sulzbacher Land feststellen. Die Anzahl der Prospektanforderungen hat bislang ungekannte Ausmaße angenommen.

Anfragen kommen von Inlandstouristen, aber auch von Einheimischen, die ihre Heimat neu entdecken wollen. Besonders beliebt sind der Fünf-Flüsse-Radweg, der Jurasteig und die Höhlenwanderungen. Positiv ist auch, dass sich jetzt die Wirtshäuser in der Region füllen. Die Touristiker des Landkreises werben unterdessen mit einer großen Plakatkampagne in Frankfurt am Main um weitere Urlauber aus Hessen.