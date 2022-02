Aschenbecher für das Ammerbachtal

Im Westen von Amberg gelegen befindet sich das beliebte Landschaftsschutzgebiet Ammerbachtal, auch genannt „Toskana von Amberg“. Die Landschaft ist geprägt durch die seit drei Generationen andauernde Schafbeweidung.

Doch leider werden in dieser tollen Landschaft oft Müll oder Zigarettenkippen hinterlassen, da sich nur an wenigen Stellen im Gelände Mülleimer befinden. Die Stadt Amberg hat jetzt allerdings kleine Sammelbehälter für Zigarettenstummel im Ammerbachtal installiert. Die Boxen sind an Bänken und Wänden gut sichtbar montiert.