Auf der Suche nach der Fledermaus des Jahres

Die seltene Mopsfledermaus kann man im Sommer in Scheunen in unserer Region finden. Sie schläft dort tagsüber unter anderem in Spalten.

Um rauszubekommen, wo genau sich die Tiere aufhalten, werden derzeit im Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald sogenannte „Batcorder“ in der Nähe solcher Scheunen angebracht. Sie nehmen die Ultraschallfrequenzen der Fledermäuse auf und dann kann man diese Lebensräume für die Mopsfledermaus auch sichern. Naturparkbewohner mit geeigneten Objekten können sich an dem Projekt beteiligen. Eine Förderung der Scheunen ist auch möglich.

Kontakt: Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald e.V., Email: info@naturpark-now.de, Tel: 09602 79-1034