Aus Eifersucht: 20-Jähriger greift Kontrahenten an

Am Samstagabend kam es in einer Gaststätte in Weiden zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern.

Ein junges Paar befand sich zum Essen in der Gaststätte, als der 20-jährige Ex-Freund der Dame hinzu kam und dem neuen Freund unvermittelt mit der Faust ins Gesicht schlug. Anschließend stieß er seinen Kontrahenten noch, sodass dieser mit seinem Stuhl umfiel. Der 17-Jährige zog sich durch den Faustschlag Verletzungen im Gesicht zu.

Der Angreifer wurde aus dem Lokal verwiesen, lauerte dem Geschädigten aber noch längere Zeit vor dem Restaurant auf. Es kam jedoch zu keinen weiteren Übergriffen.