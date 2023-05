Ausbruch der Geflügelpest im Landkreis Neustadt/WN

Im Landkreis Neustadt ist die Wildvogel-Geflügelpest ausgebrochen. Das hat das Landratsamt Neustadt in einer Pressemitteilung bestätigt. Seit einigen Tagen werden im Naturschutzgebiet Großer Rußweiher vermehrt kranke und verendete Möwen gefunden. Eine Untersuchung der Tiere wies bei allen Vögeln das Influenzavirus nach.

Seit Oktober 2022 nimmt die Zahl der Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln kontinuierlich zu und breitet sich auf ganz Deutschland aus. Daneben gab und gibt es eine große Zahl von Geflügelpestausbrüchen in Geflügelhaltungen in Deutschland und vielen anderen Ländern Europas. Zurzeit sind in Bayern vor allem Möwen betroffen, seltener anderes Wassergeflügel oder Greifvögel. Eine Ansteckung des Menschen mit dem derzeit kursierenden Geflügelpestvirus ist in Deutschland bislang nicht bekannt.

Folgende Punkte sind zu beachten:

Tierkörper von verendeten Wildvögeln nicht berühren, Hunde fernhalten.

Meldung von toten Wildvögeln an das Veterinäramt NEW, 09602-79 7010 oder veterinaere@neustadt.de mit möglichst genauer Ortsangabe (z.B. über Handy-App). Singvögel müssen nicht gemeldet werden.

Auf keinen Fall erkrankte Vögel mitnehmen! Eine Behandlung der Geflügelpest ist nicht möglich.

Für Geflügelhalter ist folgendes zu beachten: