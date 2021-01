Auerbach: Auseinandersetzung eskaliert

Ein Streit zwischen getrenntlebenden Eheleuten ist am Montag in Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach eskaliert. Am Morgen war die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz von einem 48-Jährigen angerufen worden.

Der Mann teilte mit, dass es in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit zwischen ihm und seiner getrenntlebenden Ehefrau gekommen sei. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei die 47-Jährige mit einem Messer auf ihn losgegangen und habe ihn verletzt. Der Mann wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei nahm die 47-Jährige vorläufig fest. Sie begab sich freiwillig in eine Fachklinik. Die Kripo Amberg ermittelt jetzt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.