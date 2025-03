Ausländische Azubis werden für Wirtschaft immer wichtiger

Prognose: 2025 kein Wachstum in Bayern Aus einer Konjunkturflaute ist eine Wirtschaftskrise geworden, die Bayern mit …

Prognose: 2025 kein Wachstum in Bayern Aus einer Konjunkturflaute ist eine Wirtschaftskrise geworden, die Bayern mit …

In Bayern finden immer mehr Geflüchtete aus der Arbeitslosigkeit. Das gilt für …

Mehr Geflüchtete finden Arbeit in Bayern In Bayern finden immer mehr Geflüchtete aus der Arbeitslosigkeit. Das gilt für …

Mehr Geflüchtete finden Arbeit in Bayern In Bayern finden immer mehr Geflüchtete aus der Arbeitslosigkeit. Das gilt für …

Foto: Hendrik Schmidt/dpa