Am Dienstag ist ein Auto am Katharinenfriedhof in Amberg aufgebrochen worden.

Am Mittwoch dann der nächste Pkw. Der Wagen stand am Mittag auf dem Parkplatz vor dem Friedhofsgelände. Als die Besitzerin nach ca. 10 Minuten zu ihrem Auto zurückkehrte, war die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen und die Handtasche samt Geldbörse weg. Der Sachschaden liegt bei ca. 1.000 Euro. In den Stadtteilen Katharinenhöhe und Eisberg werden nun verstärkt Polizeistreifen unterwegs sein.