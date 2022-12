Autofahrer stirbt bei Unfall in Waldthurn

Tödlicher Unfall am Montag in Waldthurn im Landkreis Neustadt/WN. Ein Autofahrer war am Nachmittag die Neuenhammerstraße geradeaus über die Einmündung in die Schulstraße gefahren und dort frontal gegen eine Garagenwand geprallt.

Der 55-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde in seinem Auto eingeklemmt. Trotz sofortiger Reanimation durch die Rettungskräfte verstarb der Mann noch an der Unfallstelle. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Die Garage wurde durch den Aufprall stark in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Gesamtschaden im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich. Unfallzeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Vohenstrauß melden.