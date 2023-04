Autofahrer streift Familienhund auf Waldweg

Gerade noch gerettet hat sich eine Familie am Ostermontag in Schwarzenbach bei Eschenbach. Viel zu dicht bretterte ein Autofahrer an der spazierenden Familie auf einem Waldweg vorbei.

Der 32-jährige Familienvater versuchte durch Handzeichen, den Mann zur Verringerung seiner Geschwindigkeit zu veranlassen, jedoch vergeblich.

Der Familienvater und Frau mit Baby im Kinderwagen konnten sich retten, jedoch wurde der Familienhund vom Auto gestreift. Autofahrer und Vater tauschten Personalien aus. Ob der Hund Verletzungen davon getragen hat muss sich noch zeigen. Zeugen des Vorfalls sollen sich bitte bei der Polizei melden.