Bankautomat in Regensburg gesprengt

In Regensburg ist am Freitagmorgen (08.07.) gegen 03 Uhr 10 in einer Bank ein Geldautomat gesprengt worden. Betroffen war eine Sparkassenfiliale in der Agnesstraße.

Die Täter flüchteten anschließend. Der Tatort liegt nur wenige hundert Meter von der A93 entfernt (Regensburg-West). Der Sprengstoff soll in den kommenden Tagen kriminaltechnisch untersucht werden. Das Bayerische Landeskriminalamt ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 089/1212-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.