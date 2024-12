Bayerischer Verfassungsorden 2024 – Erich Schieder geehrt

Im Maximilianeum wurden heute 42 herausragende Persönlichkeiten mit dem Bayerischen Verfassungsorden 2024 ausgezeichnet. Mit dieser höchsten Ehrung des Bayerischen Landtags werden Menschen geehrt, die sich in besonderer Weise um die Werte und Grundsätze der Bayerischen Verfassung verdient gemacht haben. Unter den Geehrten sind prominente Namen wie die Schauspielerinnen Senta Berger-Verhoeven und Michaela May, Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier sowie Volkssänger Jürgen Kirner. Auch weniger bekannte Persönlichkeiten, die im Ehrenamt und in ihrem direkten Umfeld Herausragendes leisten, fanden besondere Würdigung.

© Bayerischer Landtag München

Landtagspräsidentin Ilse Aigner hob in ihrer Rede die Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts hervor: „Heute heben wir das Beste in unserer Gesellschaft hervor: das Gelingende, das Positive, das Gemeinschaftliche.“ Aigner betonte, wie wichtig das Engagement dieser Menschen gerade in Krisenzeiten sei. Mit Blick auf die aktuellen Herausforderungen, darunter der Ukraine-Krieg, fügte sie hinzu: „Von Menschen wie Ihnen lebt unsere Demokratie.“

Die Festrede hielt Prof. Dr. med. Alena M. Buyx, Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Sie unterstrich, dass das außergewöhnliche Engagement der Geehrten nicht nur anderen, sondern auch der Gesellschaft und ihnen selbst zugutekomme. Buyx: „Diese soziale Ansteckung brauchen wir, denn ohne das „Mehr“ schaffen wir es als Gesellschaft nicht.“

© Rita Rosner, Floß

Geehrt wurde auch. Der Landwirtschaftsmeister erhielt den Verfassungsorden für sein jahrzehntelanges Engagement in der Kommunalpolitik, Landwirtschaft und Pflege seiner Frau.